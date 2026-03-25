Ефремов впервые сыграл в спектакле после выхода из колонии

В театре «Мастерская “12”» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым, передает «Москва 24». Это стало первой театральной работой актера после выхода из колонии по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Постановка по пьесе Софьи Прокофьевой — сценическая версия одноименного фильма Никиты Михалкова 1983 года о бывших супругах, которые встречаются спустя годы после разрыва. Партнершей господина Ефремова на сцене была Анна Михалкова. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», премьеру посетили актеры Александр Самойленко, Леонид Ярмольник, Алена Бабенко, телеведущая Юлия Барановская.

Летом 2025 года Михаил Ефремов вошел в труппу театра спустя три месяца после освобождения. В июне 2020 года он на своем автомобиле выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался на следующий день. В крови актера был обнаружен алкоголь. Первоначальный приговор в восемь лет колонии был позже сокращен до семи с половиной лет. Михаил Ефремов отбывал наказание в Белгородской области и вышел на свободу в апреле 2025 года.