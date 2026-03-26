Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Без свидетелей» с очевидцами

Михаил Ефремов сыграл первую премьеру после освобождения

В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», главные роли в котором сыграли Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Для актера это первый его выход на сцену после освобождения по УДО из колонии, где он провел в заключении почти четыре с половиной года. На спектакле побывала Юлия Шагельман.

Количество мест для фотокорреспондентов в зале было строго ограничено, поэтому “Ъ” обратился к художнику. Михаил Ефремов и Анна Михалкова превратили персонажей из 1983 года в героев нашего времени. Рисунок Эльвиры Насибуллиной

Для «Мастерской 12» «Без свидетелей» — первая большая премьера 2026 года. Художественный руководитель театра Никита Михалков вместе с Александром Адабашьяном переработал для сцены камерную пьесу Светланы Прокофьевой «Беседа без свидетелей» о нервной встрече бывших супругов, которую сам же экранизировал в 1983 году. Действующих лиц в пьесе двое: Он и Она, которых в фильме играли Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

Конечно, участие Михаила Ефремова вызвало повышенный интерес к спектаклю не только из-за его известности и таланта, но и окружающего артиста скандального флера. В сентябре 2020 года актера приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП со смертельным исходом, затем срок был сокращен до семи с половиной лет.

В заключении актер отметил свое 60-летие и снял два документальных фильма: «Переоценка ценностей», основанный на историях других заключенных, и «Жизнь после тюрьмы» о своей собственной судьбе. В апреле 2025 года вышел по УДО. К труппе «Мастерской 12» Ефремов присоединился через три месяца после освобождения.

Билеты на премьеру «Без свидетелей» раскупили за месяц до первого спектакля и, по словам самого Михалкова, у спекулянтов цены на них доходили до 200 тыс. руб. Потом на сайте театра билеты появились снова, и даже накануне премьеры их можно было купить по официальной стоимости — от 12 тыс. руб. Тем не менее в фойе 25 марта некое чувство причастности к неординарному событию ощущалось.

Закрытый показ накануне премьеры посетили вместе с друзьями и родственниками политики Сергей Степашин и Сергей Миронов. И на премьере вместе с простыми смертными присутствовали также и не столь простые: актеры Леонид Ярмольник (с супругой) и Александр Самойленко, актрисы Алена Бабенко и Елена Коренева, директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова, телеведущая Юлия Барановская.

Невозможно было не заметить зрительницу в футболке с портретом Михаила Ефремова — она была из группы инициативных граждан, которые уверены в невиновности актера в аварии и считают, что он пострадал за свои политические взгляды (те, что он высказывал до ареста, сейчас о его гражданской позиции наверняка сказать ничего невозможно).

Что же касается его актерского мастерства — «Без свидетелей» наглядно доказывает, что оно от вышеописанных перипетий нисколько не пострадало. На сцене он органичен, точен в психологических деталях и уверенно держит внимание публики. Анна Михалкова выступает на равных — их дуэт выглядит слаженным и достоверным.

Действие спектакля перенесено из 1980-х в наши дни (или скорее, в более ранние, допандемийные). Скромную советскую квартиру сменила скромная же, но вполне прилично обставленная современная, на полке в прихожей вместо ботинок 44-го размера такие же внушительные кроссовки, в речи героев мелькают «типа», «зумер хренов», «не смогу это развидеть», упоминания цен в ЦУМе и ненадежной московской сотовой связи. Вместо монологов в камеру герой Ефремова записывает для своего товарища «кружочки» в «Телеграме». Героиня Михалковой же и вовсе ни к какому невидимому адресату не обращается — все ее слова адресованы бывшему супругу.

Некоторые сюжетные акценты в спектакле сместились. В фильме Он заходил к Ней на огонек просто потому, что мог себе это позволить, ну и в очередной раз похвалиться своим благополучием и успехом в новой семье. Анонимка, когда-то написанная на нынешнего начальника, всплывала в разговоре случайно. Теперь же выяснить, что известно Ей о том старом доносе — Его главная цель, и еще неизвестно, какой из этих мотивов гаже.

Но, пожалуй, главное, что изменилось в сценической версии по сравнению с экранной — отношения этих двоих. В брошенной жене, которую играла Купченко, не осталось никаких добрых чувств к бывшему мужу. В манере Михалковой чувствуется родственная теплота, какая-то привычка и снисходительность к двуличному пошляку, которого играет Ефремов. Сам же он бесконечно жалок и ничтожен, и даже в моменты нахлынувшей ярости совсем не так страшен, как герой Ульянова. При этом женщина сегодняшнего дня, хоть и выглядит растерянной и встречает провокации бывшего нервным смехом, гораздо крепче стоит на ногах.

Премьерная публика вела себя со всем почтением, хотя и развеселилась на фразе Михалковой «Это сколько же ты у нас не был», сказанной после того, как ее героиня обнаружила, что бывший муж полностью облысел (кстати, Ефремов обрил голову специально для спектакля, а лысина с поперечным зачесом — это накладка).

«Машинально» открытый коньяк и выпитый с расстановкой полный стакан тоже вызвали слегка нездоровое оживление в зале. Но к финалу эмоциональные качели на сцене уже не провоцировали смешков. А выходя из зала после 10-минутной овации — во время нее на сцену вместе с артистами поднялся художник-постановщик Юрий Купер,— кавалерственные дамы с ухоженной сединой и длинноногие юные девы, которые в 1983 году, когда вышел фильм «Без свидетелей», даже не родились, взволнованно обменивались одинаково сильными впечатлениями.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

Актер театра и УДО

Предыдущая фотография
Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 26

Смотреть

Новости компаний Все