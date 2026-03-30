«Вита» нашла себя на складах в Шушарах

ООО «СЗ "Родник"» Яны Морозовой получило разрешение на строительство комплекса зданий складского назначения на 36 корпусов примерно по 1,5 тыс. кв. м каждый в Шушарах. Общая площадь объектов почти 50 тыс. кв. м, следует из сведений в разрешении на строительство (РНС). Застройщик связан с ИСК «Вита», купившей участок в 10 га под возведение складов формата light industrial в прошлом году. По оценке участников рынка коммерческой недвижимости, строительство спекулятивного объекта в текущих условиях сопряжено с определенными рисками, но при эффективном контроле затрат на строительство, продуманной стратегии дробления площадей на небольшие блоки и взвешенной коммерческой политике проект может оказаться экономически целесообразным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно реестру Госстройнадзора Санкт-Петербурга, РНС на складской комплекс был выдан 23 марта, срок его действия — до 23 февраля 2029 года. Из контактов ООО «СЗ "Родник"», указанных в сведениях ЕГРЮЛ, а также данных на сайте vita-industrial.ru следует, что речь идет о возведении индустриального парка «Экспо-Логистик» девелопером «Вита» в поселке Шушары Пушкинского района, на территории предприятия «Ленсоветовское», уч. 988. Как стало известно «Ъ Северо-Запад» в конце прошлого года, ИСК «Вита», занимающаяся строительством жилья, в 2025-м вышла на рынок индустриальной недвижимости, купив участок площадью 10 га в Шушарах под склады light industrial. Тогда эксперты оценивали объем инвестиций в проект в 3–3,2 млрд рублей.

По данным компании Maris, объем спекулятивного предложения производственных площадей Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2025 года составляет около 2,6 млн. кв. м. На объекты формата light industrial приходится 5% (122 тыс. кв. м) валового объема спекулятивного предложения индустриальной недвижимости. Прирост нового спекулятивного предложения индустриальной недвижимости в 2025-м составил более 90 тыс. кв. м, что на 31% меньше, чем в 2024-м. Доля формата light industrial в валовом приросте предложения индустриальной недвижимости по итогам прошлого года составила 28% (25 тыс. кв. м), что сопоставимо с показателем 2024 года.

По подсчетам аналитиков Bright Rich | CORFAC International, в 2026 — начале 2027 года на локальном рынке будет построено 120,4 тыс. кв. м такой недвижимости. В основном проекты light industrial востребованы у компаний в сфере металлообработки и сборки оборудования. По мнению экспертов Maris, реализация этих планов будет во многом зависеть от сохранения уровня деловой активности как со стороны девелоперов, так и со стороны спроса — реального сектора экономики, а также отсутствия волатильности в экономической ситуации в регионе и в стране в целом.

По информации Maris, в производственных комплексах формата light industrial по итогам прошлого года уровень вакансии находился на отметке 10% (или около 13 тыс. кв. м) валового объема спекулятивного предложения. Уровень вакансии в производственных комплексах класса А составляет 4%, класса B — 11% и класса C — 10%.

В действующих комплексах формата light industrial средние запрашиваемые ставки аренды находятся в диапазоне 900–1300 рублей за 1 кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Как и запрашиваемые ставки аренды, цены продаж готовых объектов также варьируются в широких диапазонах: от 50 тыс. до 140 тыс. рублей за «квадрат» с учетом НДС. Цены продаж действующих объектов формата light industrial с учетом НДС составляют от 60 тыс. до 160 тыс. рублей за 1 кв. м.

Площадь в 50 тыс. кв. м и более — достаточно значительная для Санкт-Петербурга и Ленобласти, полагают в Maris. Она может быть довольно актуальной для текущего рынка. И учитывая постепенный ввод, может быть поглощена рынком в течение двух кварталов за каждую очередь, дают оценку в Maris.

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин делится данными о том, что на конец марта 2026 года общий объем существующего предложения равняется 108 тыс. кв. м, рост относительно I квартала 2025 года составил 37%. «Но активность в этом сегменте рынке снизилась. В текущей ситуации строительство спекулятивного объекта на региональном рынке, с одной стороны, выглядит рискованным, с другой — при грамотном управлении стоимостью строительства, концепции нарезки мелких блоков, правильной и консервативной коммерческой политике может иметь хорошие шансы»,— отмечает эксперт, добавив, что, вероятнее всего, строительство будет поэтапным.

Сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин тоже считает, что в сегменте light industrial, как и на складском рынке в целом, наблюдается охлаждение деловой активности. «Замедление экономики и удорожание финансирования вынуждает большую часть компаний корректировать планы по развитию, что увеличивает срок продажи площадей. Наиболее высоким спросом пользуются комплексы light industrial внутри КАД. Однако из-за дефицита земли под застройку новые проекты в черте Санкт-Петербурга практически не реализуются. При этом интерес к производственным площадям на удалении от города носит более сдержанный характер»,— констатирует он.

Господин Заглумин согласен, что, скорее всего, проект будет разбит на этапы, что позволит снизить риск профицита предложения в Шушарах. «При мелкой нарезке площадей девелопер сможет ускорить реализацию площадей, так как это повысит их финансовую доступность для малого и среднего бизнеса. Однако на темпы продаж может негативно повлиять высокая конкуренция в этой локации, где сейчас реализуются проекты New Look и "Промбокс"»,— предупреждает он. Кроме того, по словам эксперта, планы по строительству light industrial на юге Санкт-Петербурга рассматривают еще несколько девелоперов.

Александра Тен