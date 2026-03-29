В Зернограде отключили воду из-за аварии на сетях

В Зернограде полностью остановили водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение произошло в связи с устранением порыва на улице Карла Маркса, 91а. По предварительным данным, ремонтные работы завершатся до 17:00. На время отключения для жителей города организована доставка воды по заявкам.

Константин Соловьев