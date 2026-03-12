Испанская ABC узнала детали содержания Мадуро в американской тюрьме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с начала января содержится в штрафном изоляторе площадью два на три метра в одной из тюрем Нью-Йорка. Об этом пишет испанская газета ABC со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро

Фото: Пресс-служба МИД России Николас Мадуро

Фото: Пресс-служба МИД России

По информации издания, такие камеры используются в нескольких случаях: для дисциплинарной изоляции, предотвращения самоубийств, а также защиты особо опасных или находящихся в группе риска заключенных.

«Камера представляет собой тесное пространство... с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света»,— уточняет ABC. Заключенным в этом изоляторе разрешают выходить три раза в неделю на час, в наручниках и в сопровождении двух охранников. За это время, поясняет издание, можно принять душ, воспользоваться телефоном, проверить электронную почту под наблюдением или выйти в небольшой огороженный двор.

Источники ABC утверждают, что по ночам Николас Мадуро на испанском языке громко говорит, что их похитили, и жалуется на плохое обращение. Издание также выяснило, что господин Мадуро и его жена Силия Флорес запросили консульский визит представителей Венесуэлы. Встреча состоялась 30 января.

3 января спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы президента страны и его супругу. В Штатах Николаса Мадуро и Силию Флорес обвинили в причастности к наркоторговле. Они вину не признали. Исполняющей обязанности главы государства назначена Делси Родригес.