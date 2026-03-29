Путин: Россия в будущем открыта к проведению Олимпийских игр

Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр и готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме Олимпийскому комитету РФ (ОКР).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи»,— указано в телеграмме.

И сегодня ОКР вносит уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей, заявил Владимир Путин.

Президент РФ пожелал сотрудникам ОКР, атлетам, тренерам и наставникам, ветеранам олимпийского движения «успехов и всего наилучшего».

Спортсмены из России не выступали на Олимпийских играх под флагом страны с Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за санкций за государственную допинговую программу, существование которой РФ отрицает, а затем из-за начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года. На последних Олимпийских играх в Италии, прошедших с 6 по 22 февраля 2026 года, были допущены 13 спортсменов из России. Они выступили как индивидуальные нейтральные атлеты. При этом в текущем году российские паралимпийцы выступили с флагом и гимном РФ впервые с 2014 года.