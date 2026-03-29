Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Пресс-служба ведомства также указала, что «временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда». В расписании калининградского аэропорта Храброво возможны изменения.

В Ленинградской области с 2:41 мск объявлена опасность БПЛА. За 29 марта над регионом сбили 31 беспилотник. Ночью морской порт Усть-Луга был поврежден, а затем в нем возник пожар.