Мирный житель пострадал при взрыве дрона под Белгородом

Село Красный Октябрь Белгородского округа подверглось налету беспилотников. Пострадал мирный житель — рядом с ним сдетонировал дрон Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У мужчины — осколочное ранение голени. Его увезли в городскую больницу №2 Белгорода. Долечиваться он будет дома, написал господин Гладков в Telegram.

Минувшей ночью господин Гладков сообщил, что город Грайворон тоже подвергся налету БПЛА. Погиб один человек.

