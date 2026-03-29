Удар Ирана по военной базе повредил американский самолет E-3 Sentry

Во время ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии был поврежден американский самолет Boeing E-3 Sentry. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) и Air & Space Forces Magazine.

Самолет служит авиационным комплексом радиообнаружения и наведения. Он способен сканировать обширные территории в поиске дружественных и вражеских самолетов и ракет, а также помогать в управлении огнем. ВВС США сильно полагаются на эти самолеты, несмотря на то, что они уже довольно устарели, пишет WSJ.

Эксплуатация E-3 Sentry началась в 1977 году, серийное производство было окончено в 1996-м. Всего было произведено 68 таких самолетов.

При ударе по базе также были повреждены несколько самолетов-заправщиков. Пострадали 12 военнослужащих США.