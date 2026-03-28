Reutres: при ударе Ирана по Саудовской Аравии пострадали 12 военнослужащих США

Иран ударил по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Двенадцать американских военнослужащих пострадали, двое из них получили серьезные ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным The Wall Street Journal, при ударе пострадали 10 человек. Также были повреждены несколько американских самолетов-заправщиков. База, по сообщению газеты, была поражена ракетой и несколькими БПЛА.

Военный объект располагается в центральной части Саудовской Аравии. По данным CBS News, база уже подверглась обстрелу ранее на этой неделе. Тогда пострадали 14 человек.

С начала военного конфликта против Ирана пострадали более 300 военнослужащих, пишет Reuters. 273 человека вернулись к исполнению служебных обязанностей, сообщал вчера телеканал ABC. Всего во время конфликта погибли 13 американских военнослужащих.