Более 100 человек эвакуированы из подтопленных зон в Махачкале

Из зон подтопления в Махачкале эвакуировано 103 человека. 30 из них поселили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Для пострадавших от непогоды подготовили еще 150 мест для размещения. С подтопленных участков также эвакуировали более 100 автомобилей. К работам привлечено более 30 единиц специализированной техники и около 50 специалистов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что три основные центра Махачкалы оказались подтоплены. Речь о центрах Махачкала-110, Приморская и Восточная. Электричества нет у 110 тыс. жителей столицы.

Пресс-служба управления МЧС по республике сообщила, что из-за схода трех лавин в Дагестане перекрыли дороги в двух районах — Тляратинском и Цунтинском. Жертв и разрушений нет. По словам Сергея Меликова, из-за угрозы оползней власти эвакуируют жителей Буйнакска.

В Махачкале из-за сильных ливней и подтоплений введен режим ЧС. Более 130 населенных пунктов в восьми районах Дагестана остались без света. В Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше нарушено водоснабжение. Синоптики прогнозируют, что такие погодные условия сохранятся до конца недели.