Рэпера-иноагента Oxxxymiron переобъявили в розыск

МВД России переобъявило в розыск репера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

«Федоров Мирон Янович (признан иноагентом.— “Ъ”)... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался»,— указано в ведомственной базе.

В первый раз рэп-исполнителя объявили в розыск в мае 2024 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Четыре дня назад Мировой суд в Санкт-Петербурге осудил рэпера по этой статье. Его приговорили к 320 часам обязательных работ, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов. Музыкант не живет в России с 2022 года.