Рэпера-иноагента Oxxxymiron приговорили к 320 часам обязательных работ

Мировой судья в Петербурге признал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, включен в реестр иностранных агентов) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ. Также фигуранту уголовного дела на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов, в том числе в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в 2023 году рэпер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства. Несмотря на это, он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без обязательной маркировки. Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Санкт-Петербурга требовала назначить рэп-исполнителю 400 часов обязательных работ.