Bloomberg: Эр-Рияд нарастил прокачку нефти в обход Ормузского пролива до предела

Саудовская Аравия нарастила прокачку по нефтепроводу «Восток — Запад», проходящему вокруг Ормузского пролива. Нефтепровод работает на полную мощность — 7 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Нефтепровод соединяет месторождения на востоке Саудовской Аравии с терминалами на Красном море. Он идет в обход Ормузского пролива, который Иран заблокировал после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. До этого через пролив проходило около 15 млн б/с поставок нефти.

По данным Bloomberg, после закрытия Ормузского пролива флотилии танкеров были перенаправлены в порт Янбу в Красном море. Сейчас экспорт сырьевой нефти через этот порт достигает 5 млн б/с. В день Саудовская Аравия экспортирует от 700 тыс. до 900 тыс. б/с. Из 7 млн б/с в день, проходящих по трубопроводу, 2 млн предназначены для саудовских НПЗ.

Согласно данным Kpler, объемы перевозок через Ормузский пролив в период с 1 по 26 марта сократились на 95%. 25 марта иранские власти объявили, что разрешают проход по морскому коридору судам дружественных стран — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана. Вскоре аналогичное разрешение получила Малайзия.