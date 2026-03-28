«Локомотив» вышел вперед в серии play-off КХЛ против «Спартака»

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» вышел вперед в серии первого раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» — 2:1. В третьем матче противостояния до четырех побед он обыграл соперника в гостях со счетом 4:3 после овертайма. Встречу посетили 11 888 человек.

Счет уже на 51-й секунде открыл Максим Шалунов. Он откликнулся на передачу Максима Березкина из-за ворот и поразил верхний угол. «Спартак» вскоре ответил: Даниил Гутик замкнул передачу Егора Филина, протащившего шайбу до чужих ворот. Однако в середине периода гости отличились вновь: результативным оказалось подставление Александра Радулова под бросок Даниила Мисюля от синей линии.

Второй период остался за хозяевами, которые во второй половине отрезка закрыли соперника в зоне и сравняли счет. Точным броском отметился Павел Порядин.

В третьем периоде действующий чемпион конвертировал в гол первое же в матче большинство. На реализацию лишнего игрока «Локомотиву» потребовалось семь секунд, шайба в активе Байрона Фреза. Однако за полторы минуты до конца «Спартак» ушел от поражения — в овертайм встречу перевел Иван Морозов, забросивший при игре 6 на 5.

В дополнительном периоде сильнее оказался «Локомотив». Победу ярославцам принес бросок Артура Каюмова.

В субботу состоялись еще три матча play-off КХЛ. Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл новосибирскую «Сибирь» — 3:1 — и завладел преимуществом 3:0 в серии. Аналогичного преимущества в серии добилось минское «Динамо», обыгравшее — 2:1 после овертайма — московское «Динамо». Омский «Авангард» на выезде одержал волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Он во второй раз вышел вперед в противостоянии до четырех побед — 2:1.

Арнольд Кабанов