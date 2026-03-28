В городах Ингушетии начались перебои с электро- и водоснабжением из-за непогоды

В Ингушетии специалисты ликвидируют аварии на электросетях и насосных станциях в Карабулаке, Назрани и Сунже. Причиной неполадок стали проливные дожди в регионе, также затронувшие соседние республики.

«Произведено частичное отключение водоснабжения и электроснабжения в Назрани», — сообщили «Интерфаксу» в администрации муниципалитета. Власти Карабулака также подтвердили, что в ряде районов наблюдаются перебои в электроснабжении.

Из-за сбоя в электроснабжении на водозаборе «Харланова» в Сунже наблюдаются перебои в подаче питьевой воды в части города. Местных жителей попросили рационально использовать воду и позаботиться о создании запаса для неотложных нужд.

Непогода спровоцировала подъем рек и подтопления в соседнем Дагестане, там были обесточены 283 населенных пункта с населением свыше 320 тыс. человек. В Чечне также возникли перебои с электроснабжением.