«Росатом» оставит на АЭС «Бушер» в Иране только несколько десятков сотрудников

«Росатом» планирует продолжить эвакуацию сотрудников с иранской АЭС «Бушер». В ближайшее время подготовят вывоз еще двух групп. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Сейчас определяем тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы», — сказал господин Лихачев. По его словам, эти сотрудники будут поддерживать работоспособность станции, обеспечивать сохранность оборудования и функционирование поселка, в котором живут работники. Предварительно, на станции останутся несколько десятков человек из числа российского персонала.

Сегодня в Россию прибыла третья с начала боевых действий группа сотрудников АЭС. Персонал вывозили через территорию Армении.

«В процессе подготовки — вывоз еще двух групп, — отметил Алексей Лихачев. — Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой».

Также в «Росатоме» подтвердили факт третьего ракетного удара по территории станции.