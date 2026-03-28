Заммэра Сочи Горобца арестовали по делу о фиктивном трудоустройстве дочери

Замглавы администрации Сочи Евгений Горобец арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник будет находиться под стражей до 26 мая.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, в 2025 году господин Горобец пообещал местному предпринимателю вне торгов получить в аренду для дальнейшего выкупа земельный участок. Кадастровая стоимость участка в районе санатория «Волна» оценивается в 400 млн руб.

«Личная заинтересованность обвиняемого выразилась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением заработной платы», — привели в суде позицию следствия.

Господина Горобца задержали накануне. Сегодня суд также отправил под домашний арест директора правового департамента горадминистрации Романа Рябцева, пишет «Ъ-Сочи».

