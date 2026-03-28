Маньяк Гаськов сознался в более чем 100 убийствах с 1995 года

Маньяк Алексей Гаськов в интервью ИС «Вести» признался, что с 1995 года совершил более 100 убийств. По его словам, точное количество жертв он не знает, поскольку «только ненормальные там какие-то маньяки считают» свои преступления.

Алексей Гаськов во время проведения следственных действий (октябрь 2024 года)

Алексей Гаськов во время проведения следственных действий (октябрь 2024 года)

«Я с 1995 года начиная, на вскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал... Навскидку, это 100 с лишним (убийств.— “Ъ”)»,— сказал Алексей Гаськов. Он отметил, что раскаялся в каждом преступлении и написал явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием.

Впервые Алексей Гаськов был задержан в декабре 2002 года в Бердске. Тогда сотрудники уголовного розыска подозревали его в убийствах и изнасилованиях: с 1999 года в городе пять девушек были задушены, десять изнасилованы. Однако тогда его причастность доказать не удалось. В мае 2006 года он был задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки. Через год его приговорили к 10 с половиной годам колонии.

Осужденный освободился в 2016 году. В июле 2024 года следователи СКР по Московской области и полиция провели экспертное исследование вещественных доказательств по делу о серии убийств в Подмосковье в 2002 году. Было установлено, что биологические образцы с мест преступлений принадлежат Алексею Гаськову. Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим нераскрытым эпизодам.

