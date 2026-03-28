Названы дата и место похорон актера Петра Складчикова

Актера Петра Складчикова похоронят на Хованском кладбище 31 марта
Заслуженного артиста России, актера Петра Складчикова похоронят 31 марта на Хованском кладбище. Об этом «Ъ» сообщили в Малом театре.
Петр Складчиков
Фото: Евгений Люлюкин / Пресс-служба Малого Театра
Церемония прощания начнется в 11:00 в Щепкинском фойе Основной сцены Малого театра. После состоится отпевание в храме Святителя Николая на улице Маросейка, дом 5, сообщила пресс-служба театра.
Петр Складчиков умер 26 марта в возрасте 75 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила ТАСС, что актер умер от онкологического заболевания.
Петр Складчиков служил в Малом театре с 1975 года и сыграл более 90 ролей. В кино получил широкую известность благодаря ролям в картинах «Мы из джаза», «Золотой теленок», «Тайна Снежной королевы». Фильмография актера насчитывает более 30 картин.