Названы дата и место похорон актера Петра Складчикова

Заслуженного артиста России, актера Петра Складчикова похоронят 31 марта на Хованском кладбище. Об этом «Ъ» сообщили в Малом театре.

Фото: Евгений Люлюкин / Пресс-служба Малого Театра Петр Складчиков

Церемония прощания начнется в 11:00 в Щепкинском фойе Основной сцены Малого театра. После состоится отпевание в храме Святителя Николая на улице Маросейка, дом 5, сообщила пресс-служба театра.

Петр Складчиков умер 26 марта в возрасте 75 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила ТАСС, что актер умер от онкологического заболевания.

Петр Складчиков служил в Малом театре с 1975 года и сыграл более 90 ролей. В кино получил широкую известность благодаря ролям в картинах «Мы из джаза», «Золотой теленок», «Тайна Снежной королевы». Фильмография актера насчитывает более 30 картин.