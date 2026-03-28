Зарубежные СМИ: К чему приведет вступление Йемена в войну на Ближнем Востоке?

Йемен вступил в войну против Израиля. Об этом пишут ближневосточные СМИ. ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет по израильским территориям, системы ПВО работают для перехвата угрозы. Пресс-служба Армии Израиля обороны подчеркивает, что это первый случай нападения со стороны Йемена за время нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Йеменская армия заявила о ракетном ударе по важным целям на юге Палестины. Тем временем США уничтожили лишь треть ракетного арсенала Ирана, пишет Reuters со ссылкой на американскую разведку. А большая часть еще остается работоспособной. Агентство подчеркивает, что это противоречит позитивным сообщениям из Вашингтона о скором завершении конфликта. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По словам Марко Рубио, Вашингтон успешно достигает целей на Ближнем Востоке: уничтожает иранские ракетные системы, беспилотники, заводы по производству оружия, а также военно-морской и воздушные флоты. По большинству задач США якобы опережают график и могут добиться успеха без наземной операции. Американский госсекретарь уверен, что конфликт завершится в течение двух-четырех недель, пишет Axios.

Однако такие заявления противоречат сведениям американской разведки, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в спецслужбах Соединенных Штатов. Спустя месяц ударов, США могут подтвердить, что уничтожили только треть иранского ракетного арсенала. Примерна такая же доля же, вероятно, повреждена или скрыта в подземных хранилищах. Но значительная часть по-прежнему остается боеспособной, пишет агентство. В то же время представитель Пентагона уверяет, что количество ракетных и беспилотных атак Исламской Республики за месяц снизилось примерно на 90%

Тем временем Министерство войны рассматривает вариант переброски еще 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Не считая 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников, которые Вашингтон дополнительно отправил в регион в середине марта, пишет The Wall Street Journal. Для сравнения: в 2003-м США развернули в Ираке контингент в 150 тыс. человек.

Телеканал CBS добавляет, что военную группировку Соединенные Штаты готовы усилить и третьим авианосцем USS George H. W. Bush. На нем базируются 48 боевых истребителей. Дополнительную силу можно будет использовать для захвата стратегических объектов — острова Харк или береговой линии Ирана, отмечает издание. Также они могут охранять обогащенный уран, который Тегеран якобы использует для разработки ядерного оружия. Однако каждая из этих миссий опасна и грозит огромными потерями для американской армии.

За месяц США применили сотни ракет Tomahawk и совершили почти 1 тыс. запусков. Запасы оружия сокращаются, и это вызывает тревогу у представителей Пентагона, пишет The Washington Post. Точных данных о том, сколько еще ракет осталось, Министерство войны не приводит. Однако, известно, что ежегодно производится лишь несколько сотен Tomahawk.

Как добавляет Politico, США предупредили союзников, что поставки американского оружия на Украину могут задерживаться из-за нехватки ресурсов и переключения внимания на конфликт на Ближнем Востоке. Часть вооружения могут перенаправить, а сроки поставок на Украину, сдвинуть, что вызывает беспокойство у Европы и Киева. Особенно это касается зенитно-ракетных комплексов Patriot.