Директора правового департамента мэрии Сочи отправили под домашний арест

Центральный районный суд Сочи заключил на два месяца под домашний арест директора правового департамента городской администрации Романа Рябцева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник является фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, к Роману Рябцеву обратился коллега из департамента с просьбой помочь в безвозмездном выделении земельного участка третьему лицу. После этого, как считают следователи, у господина Рябцева появился умысел на совершение посредничества во взяточничестве. Он потребовал передать ему 3,5 млн руб. для положительного разрешения вопроса с должностными лицами мэрии. Чиновника задержали в момент получения указанной суммы.

В сообщении объединенной пресс-службы судов региона отмечается, что Роман Рябцев дал признательные показания и активно взаимодействует со следствием.

Как писал «Ъ», 26 и 27 марта в администрации Сочи проводились обыски. Помимо Романа Рябцева были задержаны вице-мэр Евгений Горобец и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Дмитрий Холодный