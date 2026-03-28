Застрявших в Хельсинки россиян отправят в Белград вместо Петербурга

Российское посольство в Финляндии пообещало оказать помощь соотечественникам, которые третий день не могут долететь до Санкт-Петербурга из Белграда. По данным СМИ, рейс дважды разворачивали на подлете к Пулково из-за плана «Ковер», после чего борт сел в Хельсинки и был отправлен на ремонт.

«В настоящий момент пассажиры рейса размещены в терминале аэропорта Хельсинки-Вантаа. Обращений в посольство с их стороны не поступало», — заявили РЕН ТВ в посольстве.

Телеканал сообщает, что авиакомпания Air Serbia организовала эвакуационный рейс, однако позже пассажирам сообщили, что самолет заберет их обратно в Белград.

По данным «Фонтанки», эвакуационный рейс в Петербург был намечен на 14:00 по местному времени, но теперь рейс JU4125 полетит в Белград в 14:55. В Пулково журналистам заявили, что сейчас «спокойно принимают рейсы из Хельсинки» и что «решение возвращаться приняли сербы».

«Здесь некоторые люди на грани нервного срыва и не хотят садиться в самолет», — рассказал «Фонтанке» один из пассажиров. По его словам, сотрудники финского аэропорта оказывают таким пассажирам психологическую поддержку.