На Урале ИК-12 с начала года выпустила 476 млн руб. товарной продукции
ИК-12, находящаяся в Нижнем Тагиле (Свердловская область), за первые три месяца выпустила товарную продукцию на общую сумму 476 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУФСИН. По их данным, это перевыполнение плана на 220%
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«К оплачиваемой работе привлечено 100% осужденных, подлежащих труду, 403 человека. Это не только способствует их реабилитации и приобретению полезных навыков, но и является важным фактором в достижении экономических показателей», — подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН.
Подробнее о том, как колония в Нижнем Тагиле зарабатывает миллиарды — в материале «Ъ-Урал».