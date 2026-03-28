Росимущество получило контроль над отелем Novotel и сетью Valo в Петербурге

Росимущество стало прямым владельцем крупных гостиничных активов в Санкт-Петербурге, ранее связанных с фигурантами громкого коррупционного дела. Согласно данным СПАРК, в собственность государства перешли 100% долей в ООО «Отель инвест» и ООО «Вест бридж отель», владеющих четырехзвездочным отельным комплексом Novotel на улице Маяковского. Кроме того, под контроль ведомства попали структуры, управляющие сетью из шести апарт-отелей Valo, чей совокупный номерной фонд насчитывает 3,5 тыс. номеров. Эти активы были изъяты в рамках иска Генпрокуратуры, который Никулинский районный суд Москвы удовлетворил в конце февраля 2026 года, обратив в доход государства доли в бизнесе владельцев ГК «Сирена-трэвел».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает гостиницу Novotel в центре Петербурга в диапазоне 5–7 млрд рублей с потенциалом ежегодного дохода в 300–500 млн рублей. Общую же капитализацию сети апарт-отелей Valo он оценивает в 50 млрд рублей, что делает эти активы одним из самых значительных гостиничных портфелей, переданных государству в последнее время.

Подробности читайте в заметке «Ъ» – «Росимущество заселяется в номера».