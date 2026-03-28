Пассажир легкового автомобиля погиб в ДТП с трактором в Ярославской области
В Некоузском округе в результате столкновения легкового автомобиля с трактором погиб 52-летний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Авария произошла 27 марта в 16:13 на дороге Углич — Некоуз — Брейтово на 187-м км.
«По предварительной информации, водитель автомобиля KIA, мужчина 1992 г. р., совершил столкновение с трактором МТЗ, движущимся в попутном направлении»,— сообщили в ведомстве.
На месте аварии работали полицейские. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.