WSJ: Украина может остаться без ракет из-за истощения запасов США

Украине может не хватить ракет-перехватчиков, поскольку у США истощаются запасы из-за военных действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У США уже возникли проблемы с восполнением арсеналов ракет-перехватчиков из-за быстрого расхода вооружений для отражения атак иранских ракет и БПЛА, утверждает WSJ. По данным издания, тот же Израиль уже экономит ракеты для систем ПВО, используя аналоги и сбивая не все воздушные цели.

По данным Axios, госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел G7, что конфликт с Ираном продлится еще от двух до четырех недель.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может перенаправить оружие, которое предназначалось для поддержки Украины, на Ближний Восток. Однако на данный момент поставки вооружений украинской стороне не останавливались, подчеркнул он.