ФСБ: в Ставрополе украинский куратор дистанционно подорвал завербованного мужчину

В Ставрополе предотвратили теракт, который планировал совершить россиянин 1995 года рождения. При задержании он погиб от подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, россиянин по заданию спецслужб Украины планировал подорвать личный автомобиль сотрудника правоохранительных органов и проводил разведку в отношении силовика и его семьи. Впоследствии, как утверждается, мужчина забрал из тайника взрывное устройство, однако его задержали.

«При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил несовместимые с жизнью ранения»,— указано в сообщении. При взрыве сотрудники правоохранительных органов и местные жители не пострадали.

На месте происшествия обнаружили второе взрывное устройство из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества и электродетонатора, снабженного механизмом на базе GSM-модуля с микрофоном, а также телефон фигуранта.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).