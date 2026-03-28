ONA: Порт Салала в Омане атаковали БПЛА

Порт Салала на юге Омана был атакован двумя беспилотниками. Об этом сообщило Оманское информационное агентство со ссылкой на источник в службах безопасности (ONA).

По словам собеседника агентства, иностранный работник порта получил ранения средней степени тяжести. Один из кранов на территории Салалы незначительно поврежден, утверждает источник.

Сегодня власти ОАЭ заявили, что из-за падения обломков ракеты рядом с промышленной и свободной экономической зоной Халифа в Абу-Даби вспыхнули два пожара. Пострадали пятеро граждан Индии. В Минобороны Эмирата дважды за сутки объявляли об отражении иранских атак. Организация по атомной энергии Ирана в ночь на 28 марта сообщила, что США и Израиль атаковали АЭС «Бушер». Снаряд попал на территорию станции, однако атака не привела к разрушениям, заявила организация. Пострадавших, по ее данным, нет.