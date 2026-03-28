Рядом с промзоной в Абу-Даби вспыхнули два пожара из-за ракетной атаки

Из-за падения обломков сбитой баллистической ракеты рядом с промышленной и свободной экономической зоной Халифа в Абу-Даби вспыхнули два пожара. Об этом сообщила пресс-служба правительства ОАЭ в X.

При происшествии пострадали пять человек, заявили в правительстве эмирата. Все они — граждане Индии. Телеканал Al Hadath сообщал, что оба возгорания на территории Халифы возникли из-за перехвата силами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной Ираном. Пожарные тушат огонь.

Сегодня Минобороны ОАЭ дважды сообщало в X, что Иран атаковал территорию страны ракетами и БПЛА. В ведомстве заявили, что удары отражают силы ПВО. Ночью иранские власти заявили, что США и Израиль атаковали АЭС «Бушер», однако при ударе никто не пострадал. По данным Reuters, при ударе иранских военных по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 12 американских военнослужащих. Газета The Wall Street Journal сообщила о 10 пострадавших.