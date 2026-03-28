Журнал The Face объявил о закрытии

Британский журнал о молодежной культуре, моде и музыке The Face объявил о закрытии. Издание выходило в печать с 1980 по 2004 год, а в 2019-м было перезапущено.

«И отдельное спасибо всем, кто вдохновлял нас — утраивал вечеринки, экспериментируя со стилем, брал в руки микрофон или поднимал плакат. Мы искали истории повсюду: от Лондона и Нью-Йорка до Парижа, Кингстона, Киева, Лагоса, Газы, Сеула и Солфорда. Мы обнаружили, что дух молодежи силен как никогда... В ближайшие недели мы выпустим еще несколько прекрасных обложек, так что следите за обновлениями»,— сообщила редакция в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

The Face основал журналист Ник Логан в 1980 году. В 2004-м издание перестало издаваться из-за падения тиражей. В 2017 году права на название приобрело британское издательство Wasted Talent Media, которое объявило о планах перезапуска журнала, а в сентябре 2019-го был опубликован первый печатный номер с момента закрытия.