В России за ночь сбили 155 БПЛА

Российские силы ПВО с 23:00 пятницы до 07:00 субботы по Москве сбили 155 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Крымом и столичным регионом.

При ударах по Ярославской области погиб ребенок. В Тверской области в городе Конаково БПЛА упал на территорию частного дома, произошел пожар. Помимо этого, в некоторых регионах за ночь объявлялась ракетная опасность. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о сбитии одной из ракет над регионом — информации о пострадавших не поступало.

Ночью прерывали работу 13 аэропортов. Для части из них ограничения уже сняли.