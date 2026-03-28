Обломки беспилотника упали на участок жилого дома в Тверской области

Обломок беспилотника упал на участок частного жилого дома в городе Конаково Тверской области. Загорелся летний щитовой дом, сообщил губернатор региона Виталий Королев.

В момент падения обломков на участке находились четверо человек. Они не пострадали. Огонь потушен в короткие сроки. Слова губернатора приводит пресс-служба регионального правительства.

Основное капитальное строение — одноэтажный жилой дом — не разрушено, сообщил глава области. Господин Королев заявил, что поручил оказать семье необходимую помощь.

