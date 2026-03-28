Защита Тимура Иванова опровергла заключение им досудебного соглашения

Адвокат обвиняемого в получении взяток и других преступлениях экс-замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев опроверг «Ъ» информацию ТАСС о том, что его подзащитный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

«Никакого досудебного соглашения наш подзащитный не заключал»,— сказал «Ъ» защитник, воздержавшись от дальнейших комментариев.

По данным «Ъ», господин Иванов лишь подал соответствующее ходатайство, когда подписывал в «Лефортово» протокол об окончании ознакомления почти с 500 томами его второго уголовного дела. Фигурант пообещал сообщить о противоправной деятельности неких чиновников, а также о незаконно нажитом ими многомиллиардном имуществе.

Заключить сделку Тимур Иванов готов в случае переквалификации вменяемого ему обвинения во взятках на злоупотребление должностными полномочиями. Его ходатайство пока не рассмотрено. А прокуратура вправе его отклонить.

Экс-замминистра обороны находится в СИЗО с 24 апреля 2024 года. Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил его к 13 годам заключения за растрату более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц», а также отмывание части похищенного. Его второе дело связано с получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб (в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани), легализации преступных доходов, а также незаконном в незаконном хранении и изготовлении оружия. Свою вину он отрицает.

