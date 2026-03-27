Тимур Иванов нацелился на сделку

Как стало известно “Ъ”, бывший замминистра обороны Тимур Иванов по итогам ознакомления со своим вторым уголовным делом — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб. и других преступлениях — изъявил желание заключить с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он пообещал сообщить о противоправной деятельности ряда чиновников, а также о незаконно нажитом ими имуществе. Последнее, по мнению обвиняемого, позволит обратить в доход РФ собственность на миллиарды рублей. Однако сделать это господин Иванов готов лишь «в случае объективной оценки содеянного им». Он отрицает получение взяток, но признал, что злоупотребил должностным положением.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, подписание протокола об окончании ознакомления с 458 томами уголовного дела, которые господин Иванов и его адвокаты изучали с сентября 2025 года, состоялось утром 27 марта в СИЗО «Лефортово», где содержится фигурант. В ходе него господин Иванов и подал ходатайство на имя руководителя следственной группы СКР Сергея Коровина.

В нем он сообщил о взаимоотношениях с признавшим вину другим фигурантом уголовного дела — Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой», одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства. Именно от него, по версии следствия, господин Иванов в 2018–2023 годах получил одну взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде работ и стройматериалов. Так, 390 млн руб. компании Фомина потратили на реставрацию принадлежащего ему здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, расположенной в Москве в Чистом переулке. Ее собственником является ООО «Дворянское гнездо», фактическим руководителем которого выступал Сергей Бородин, доверенное лицо экс-замминистра обороны. Кроме того, силами его компаний «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» были выполнены работы на сумму не менее 795 млн руб. по строительству усадьбы Панкратово в Тверской области, принадлежащей ООО «Волжский берег», бенефициарами которого также были господа Иванов и Бородин. В обмен на это, полагает следствие, военное ведомство заключило с компаниями господина Фомина многомиллиардные контракты на строительство и реставрацию ряда объектов.

Еще один эпизод предполагаемой коррупции связан с получением взятки на сумму 152 млн руб. в виде невозвратного кредита агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого был Сергей Бородин.

А третий вмененный Тимуру Иванову эпизод касается безвозмездного строительства компанией «Олимпситистрой» в 2023 году бани с котельной стоимостью 56 млн руб. рядом с домом бывшей жены экс-замминистра Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе.

Помимо получения взяток господину Иванову вменили легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Последнее обвинение связано с найденными у него при обыске незарегистрированной копией револьвера Colt военно-морского флота США образца 1851 года, а также двумя переделанными в обрезы охотничьими девятимиллиметровыми карабинами Makarov и «Тень».

В отличие от признавших вину господ Фомина и Бородина (последний даже заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве) господин Иванов вину не признает.

По мнению Тимура Иванова, его действия можно квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), поскольку он незаконно продолжил заниматься бизнесом, когда уже стал чиновником.

В своем ходатайстве фигурант рассказал, что начал сотрудничать с господином Фоминым еще 2014 году. Тогда сам господин Иванов еще не был замминистра обороны, а занимал должность гендиректора АО «Главное управление обустройства войск» и АО «Оборонстрой». По его словам, обе компании находились в бедственном положении, а существовавшие подрядчики не были способны качественно строить стратегические объекты.

В 2014 году господа Иванов и Фомин решили создать на базе подконтрольного господину Фомину ООО «Олимпситистрой» совместное предприятие, которое могло бы стать большим надежным подрядчиком Минобороны, доходы от деятельности которого делились бы ими в пропорции 50/50.

При этом господин Иванов должен был отвечать за решение административных вопросов — получение контрактов и общение с чиновниками, а господин Фомин — за строительство.

По предложению последнего 50% причитающейся господину Иванову доли оформили на самого господина Фомина, а вторые 50% — на его партнера Дмитрия Хавронина.

С мая 2014 года ООО «Олимпситистрой», пользуясь протекцией господина Иванова, стало получать крупные подряды для АО ГУОВ и АО «Оборонстрой», а также участвовать совместно в иных проектах, которые он «пробивал».

В итоге кроме объектов для нужд Минобороны ООО «Олимпситистрой» по инициативе господина Иванова и при его содействии построило жилой комплекс в Мариуполе, апартаменты и гостиничный комплекс в городе Судаке, а также усадьбу в Тверской области.

Все эти объекты, как утверждает обвиняемый, были инвестиционными проектами для партнеров, доход от которых они должны были делить между собой после их реализации.

Господин Иванов пояснил, что «Олимпситистрой» действительно отремонтировал здания в Чистом переулке Москвы, принадлежавшие ему и его бывшей супруге Светлане Захаровой. Однако старинное здание он купил еще задолго до того, как заступил на госслужбу,— в 2012 году на заемные средства. Вместе с господином Фоминым они также договорились в будущем разделить средства от его продажи пропорционально вкладу каждой из сторон. В этой связи было заключено отдельное соглашение.

Господин Иванов подчеркивает, что в результате совместного сотрудничества ООО «Олимпситистрой» из небольшой компании превратилось в подрядчика с контрактами на сумму около 140 млрд руб.

Обвиняемый выразил готовность дать подробные показания об этом, а также сообщить об имуществе, произведенном и полученном в результате совместной деятельности с господином Фоминым, о котором до этого не было известно ни следствию, ни Генпрокуратуре РФ, ранее изъявшей у него и его родных по антикоррупционному иску собственность на сумму 1,2 млрд руб.

Также обвиняемый готов «сообщить о противоправной деятельности ряда лиц, занимавших ответственные должности в органах власти», о которых правоохранительным органам неизвестно, не уточнив, впрочем, пока, о ком идет речь.

В этой связи защита господина Иванова просила возобновить следственные действия по его делу, дополнительно допросить фигуранта, после чего в связи с вновь открывшимися обстоятельствами квалифицировать его действия по ст. 285 УК РФ и заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подследственный отмечает, что положительное решение позволит не только пролить свет на расследуемые события, но и «раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений», а также «выявить имущество, подлежащее обращению в доход Российской Федерации, стоимостью в миллиарды рублей».

Адвокат господина Иванова Мурад Мусаев не подтвердил и не опроверг данную информацию, впрочем отметив, что расследование дела его подзащитного, которое длится почти два года, вряд ли можно назвать объективным и эффективным. «Очевидно, деятельность следственной группы была направлена на то, что поглубже закопать Тимура Иванова, а отнюдь не на установление истины. Отсюда и обвинения в получении взяток, искажающие суть взаимоотношений господина Иванова с "Олимпситистроем", и совершенно нелепая история с переделкой оружия»,— заявил господин Мусаев. По мнению защитника, «правильное следствие» по делу Иванова могло бы дать «куда более интересные результаты».

Напомним, что господин Иванов уже имеет 13-летний срок по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на общую сумму свыше 4 млрд руб. Находясь под стражей, он неоднократно подавал ходатайство об отправке его на СВО, но ему было отказано.

Мария Локотецкая