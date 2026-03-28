Трамп захотел отказаться от НАТО из-за его нежелания помогать с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал колоссальной ошибкой отказ НАТО помочь Вашингтону в борьбе против Ирана. Он сказал, что страны альянса не прислали вооружение и даже не высказались в поддержку военных действий. Президент задался вопросом, зачем США в таком случае продолжать помогать блоку.

«Мы тратим сотни миллионов долларов в год на НАТО, защищая их. Мы бы всегда были рядом с ними, но теперь, я полагаю, основываясь на их действиях, мы не обязаны, не так ли?»,— заявил Дональд Трамп на конференции в Майами.

Президент высказывал недовольство альянсом еще до начала войны в Иране. В разгар предвыборной кампании в 2024 году он грозил выходом США из блока. Господин Трамп настаивал, что союзники «не платят достаточно» и хотят обеспечить свою безопасность за американский счет. Позже он отчитывался, что благодаря нему страны согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, а также заявлял, что НАТО будет полностью оплачивать американское оружие, поставляемое Украине.