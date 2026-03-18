Захарова: Россия продолжит оказывать помощь Ирану

В МИД России заверили, что Россия продолжит поддерживать Иран, который с конца февраля подвергается атакам со стороны Израиля и США. В частности, речь идет о поставках гуманитарной помощи.

«Мы будем и впредь помогать дружественному иранскому народу, на долю которого выпали страшные испытания»,— сказала дипломат на брифинге.

Мария Захарова также напомнила о российских поставках гуманитарной помощи в Иран. «По указанию президента Российской Федерации 12 марта транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в аэропорт азербайджанского города на границе с Ираном первую партию гуманитарной помощи - это свыше 13 тонн лекарственных препаратов. Груз сразу был передан уполномоченным иранским представителям и направлен наземным путем в Иран»,— сообщила она.

С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию в Иране. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Иран в ответ атакует Израиль и военные объекты США на территории ближневосточных государств.

