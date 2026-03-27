Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» по РСБУ в 2025 году упала на 36%

Чистая прибыль производителя игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо» по РСБУ за 2025 год снизилась на 36,5% и составила 732,5 млн руб. Это следует из отчета компании за прошлый финансовый год на сайте раскрытия корпоративной информации.

Прибыль до налогообложения также уменьшилась — по сравнению с 2024 годом она снизилась на 22,5% и составила 813,6 млн руб. При этом выручка компании в 2025 году выросла на 109,9%, достигнув 691,3 млн руб. Прошлый год компания закрыла с валовой прибылью в 163,5 млн руб. При этом 2024 год для компании завершился валовым убытком в 117,4 млн руб.

В 2024 году чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» увеличилась на 6,7% — до 1,15 млрд руб. Выручка компании, наоборот, снизилась на 25%, составив 329,3 млн руб. В конце июля 2025-го акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов за 2024 год на общую сумму 545,5 млн руб.