Глава МИД Турции рассказал о непрямых переговорах США и Ирана

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что между США и Ираном начались переговорные контакты. По его словам, стороны передают сообщения через Пакистан и координируют процесс с Турцией.

«Сообщения передаются через Пакистан. Американцы координируют это с нами, идут обсуждения. Мы также информируем об этом иранцев. Сегодня у нас были длительные дискуссии с обеими сторонами и с Ираном», — заявил министр в интервью турецкому A Haber (цитата по ТАСС).

По его словам, турецкие представители пытаются лучше понять позиции и ожидания сторон и передают между ними соответствующие сообщения. Хакан Фидан отметил, что нынешние переговорные позиции сторон отличаются от довоенных — особенно у Ирана.

«До войны Иран вступил в переговоры именно для того, чтобы предотвратить это. Сейчас война достигла серьезных масштабов. Есть значительные разрушения в Иране», — отметил господин Фидан.

Турецкий министр также сообщил, что в Пакистане в ближайшие дни может пройти его встреча с главами МИД Египта, Саудовской Аравии и Пакистана. На ней планируется обсудить развитие переговорного процесса.

Президент США Дональд Трамп заявил 23 марта, что провел переговоры с властями Ирана и объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам. Тегеран ведение переговоров отрицает. Сегодня израильские СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе встретился с представителями союзников США в Персидском заливе и участвовал в косвенных контактах с иранцами.