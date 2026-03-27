СКА обыграл ЦСКА в третьем матче первого раунда play-off КХЛ

Петербургский СКА на своем льду переиграл московский ЦСКА в третьем матче стартового раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:0 — и сократил отставание в серии до четырех побед (1:2).

Автором единственной шайбы стал Джозеф Бландизи. Вратарь СКА Сергей Иванов отразил 20 бросков и впервые в карьере отыграл «на ноль» в матче play-off КХЛ. Противостояние продолжится 29 марта в Санкт-Петербурге.

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» дома обыграло череповецкую «Северсталь» и вышло вперед в серии — 2:1. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Голы забили Владимир Ткачев, Амир Гараев и Егор Виноградов. У «Северстали» отличился Михаил Ильин. Четвертый матч серии пройдет 29 марта в Нижнем Новгороде.

Таисия Орлова