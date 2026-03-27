В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока из региона

Россельхознадзор снял ограничения на вывоз сырого молока из Свердловской области, которые были введены 11 февраля, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Открытие областных границ для вывоза молока-сырья в максимально короткие сроки стало возможным благодаря слаженной работе ветеринарных специалистов, сотрудников регионального МинАПК и Россельхознадзора»,— добавили в департаменте.

Ветеринары провели обязательную двухэтапную вакцинацию скота, а также диагностику поголовья во всех муниципалитетах, исключив заболевания животных.

Напомним, ограничения на вывоз молока-сырья за пределы региона были введены из-за выявления единичного случая пастереллеза. После введения ограничений перерабатывающие предприятия области нарастили прием сырья, а федеральные торговые сети расширили присутствие молочной продукции местных заводов на своих полках.

