Какие еще изменения вошли в законопроект

Законопроект также предполагает ограничение срока убыточной работы компании-банкрота в рамках конкурсного производства одним годом. Эта идея объяснялась тем, что процедура нередко затягивается, а долги при этом наращиваются. Продление возможно лишь в некоторых случаях – например, если голосовавшие «за» кредиторы покроют расходы на обеспечение работы или собственники компании-банкрота погасят текущие расходы и предоставят гарантию на сумму не менее 5% требований.

Изменения затрагивают и работу арбитражных управляющих (АУ). Так, предусматривается создание регистра АУ, в котором будут содержаться данные об управляющих, в том числе, их показателях результативности – баллах, рассчитываемых, в частности, в зависимости от числа и сложности проведенных процедур, процента погашения требований. Отметим, сейчас такой регистр уже используется для автоматизированного отбора АУ в рамках дел о банкротстве, инициированных Федеральной налоговой службой (см. «Ъ» от 13 октября).

Законопроект разделяет должников на три группы. Первая — граждане и ИП с доходом за год не более 800 млн руб. или совокупной стоимостью активов не более 300 млн руб. Вторая – компании и ИП с доходами до 2 млрд руб. и активами до 1,5 млрд руб., а третья – более крупные должники. На основе баллов и размеров компенсационных фондов ранжируются и саморегулирующие организации (СРО) арбитражных управляющих – в зависимости от своей категории, они смогут выдвигать кандидатуры АУ либо для отдельных групп должников, либо для всех.

В отличие от первой версии реформы, законопроект не предполагает случайного отбора АУ во всех делах. Предполагается, что с марта 2030 года такая возможность будет предусмотрена для случаев, когда дело о банкротстве или реструктуризация долга инициированы должником. СРО будут предлагать кандидатуры, но итоговый выбор будет случайным. При этом у суда останется возможность назначить другого АУ, если есть более квалифицированный кандидат. Также повышаются фиксированные вознаграждения АУ, но при этом стимулирующая выплата за всю процедуру ограничивается 50 млн руб.

Арбитражный управляющий Павел Замалаев к формированию регистра АУ относится положительно – в нем будет большой объем информации, который поможет кредиторам сделать выбор. По его мнению, основной критерий эффективности деятельности управляющего – объем погашенных требований в тех процедурах, которые он провел. По мнению партнера юрфирмы «Сотби» Антон Красников, «отрадно», что законодатель отказался от процедуры случайного выбора АУ в качестве общего правила, оставив ее только для рассмотрения заявлений ФНС и должников. При этом, эксперт считает «явным минусом» законодательный переход на балльно-рейтинговую систему – в отсутствие методически выверенного порядка начисления баллов. Сейчас, поясняет господин Красников, в числе лидеров по баллам оказываются АУ, специализирующиеся на оказании услуг по списанию задолженности физлиц.

По словам управляющего партнера NOVATOR Legal Group Вячеслава Косакова, управляющие давно жаловались, что «получают меньше уборщицы на предприятиях, где сами же выполняют функции единоличных исполнительных органов». Предложенная система выплат, по его словам, более гибкая. Кроме того, добавляет господин Косаков, отсутствие потолка по вознаграждению «вызывало бурные реакции», а суммы достигали сотен миллионов рублей.

Евгения Крючкова, Анна Занина