«Трактор» сократил отставание от «Ак Барса» в первом раунде play-off КХЛ

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:2. Уральский клуб сократил отставание в серии до четырех побед — 1:2.

Счет на 29-й минуте открыл форвард «Ак Барса» Артем Галимов. Через 15 секунд нападающий челябинцев Александр Кадейкин восстановил паритет. Затем «Трактор» вышел вперед благодаря шайбе Михаила Григоренко. Гол Джоша Ливо упрочил преимущество хозяев.

В начале третьего игрового отрезка защитник «Ак Барса» Митч Миллер сократил отставание до минимума. За четыре минуты до конца периода защитник «Трактора» Михал Чайковски был удален на пять минут за удар соперника клюшкой, челябинцам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Четвертый матч противостояния состоится 29 марта в Челябинске.

Таисия Орлова