В Британии осужден россиянин за избиение подруги из-за ревности к сыну Трампа

Суд в Лондоне приговорил 23-летнего россиянина Матвея Румянцева к четырем годам лишения свободы за нападение на женщину, повлекшее причинение телесных повреждений. Задержать Румянцева удалось довольно оперативно благодаря звонку в полицию младшего сына Дональда Трампа Бэррона. Тот был знакомым потерпевшей, сообщает AP.

Фото: Snaresbrook Crown Court Матвей Румянцев

Следствие установило, что пострадавшая жительница Лондона, подруга Румянцева, в какой-то момент познакомилась в соцсетях с Бэрроном Трампом и регулярно с ним общалась по телефону. Румянцев ее приревновал. В один из дней в январе 2025 года, когда женщина разговаривала с находящимся в США Бэрроном по видеосвязи, к ней ворвался пьяный Румянцев, начал ее избивать и душить. Поскольку звонок не прервался, Трамп-младший все это слышал, он позвонил в лондонскую полицию и попросил о помощи. Полиция смогла сразу задержать россиянина.

В январе 2026 года суд признал Румянцева виновным в нападении с применением физической силы. Суд также указал на то, что из СИЗО Румянцев написал пострадавшей письмо с угрозами, требуя, чтобы она отозвала обвинения. На оглашении приговора судья назвал россиянина «человеком, склонным к ревности», «не имеющим эмпатии и понимания». Бэррон Трамп на заседаниях не присутствовал. Но судья похвалил Трампа-младшего за то, что он действовал «правильно и ответственно».

Алена Миклашевская