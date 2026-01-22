The Times: сын Трампа помог спасти женщину от разъяренного россиянина

В Лондонском суде идет разбирательство по делу о нападении 22-летнего россиянина Матвея Румянцева на неназванную женщину. Инцидент произошел в январе прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бэррон Трамп (справа)

Фото: Mike Segar / Reuters Бэррон Трамп (справа)

Фото: Mike Segar / Reuters

Как сообщает The Times, Румянцев пытался избить свою бывшую подругу в приступе ревности. В момент нападения женщина разговаривала по видеосвязи со своим знакомым — 19-летним Бэрроном Трампом, сыном президента США.

Увидев, как молодой человек нанес женщине несколько ударов, Бэррон Трамп позвонил в полицию. В суде была представлена запись его вызова. «Мне только что позвонила знакомая девушка. Ее избивают»,— сказал Трамп-младший оператору службы экстренной помощи 18 января 2025 года.

Как сообщает The Times, 22-летний Румянцев, проживающий в Восточном Лондоне, обвиняется в попытке изнасилования, умышленной попытке удушения, воспрепятствовании правосудию, нападении и нанесении телесных повреждений. Сам он отрицает все обвинения.

Как стало известно суду, Румянцев якобы приревновал женщину к Бэррону Трампу и «разозлился», когда тот попытался позвонить ей ранее тем же вечером. Когда полиция прибыла по экстренному вызову, носимые камеры патрульных зафиксировали ее слова: «Я дружу с Бэрроном Трампом, сыном Дональда Трампа».

На вопрос, как он познакомился с женщиной, Бэррон Трамп ответил: «Я познакомился с ней в социальных сетях. Ее очень сильно избили, а звонок поступил примерно восемь минут назад, я не знаю, что могло произойти к этому времени».

Евгений Хвостик