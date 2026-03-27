Развод — и льготная ипотека

Из-за изменений условий семейной ипотеки увеличилось число фиктивных разводов. Супруги готовы идти в суд ради льготной ставки, говорят юристы. С февраля 2026 года муж и жена обязаны выступать созаемщиками и могут претендовать на покупку только одной квартиры с господдержкой. При этом при наличии не менее чем двоих детей они имеют право воспользоваться семейной ипотекой по отдельности после развода.

Между тем льготная программа кредитования сейчас держит на плаву весь рынок новостроек, заметил директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Семейная ипотека, так или иначе, привязана к числу несовершеннолетних детей, соответственно, и расторжение брака в этой ситуации проходит через суд. В упрощенном порядке через ЗАГС это сделать невозможно. Оценочный критерий реальности развода невозможно отследить. В данном случае кто должен принимать решение? Банк или суд?

Финансовая организация берет на себя ту функцию, которую она и так выполняет, рассматривая заемщика с точки зрения возможности получения им кредита. Если клиент находится в статусе "разведен", доходов ему хватает и при этом есть непременное условие — несовершеннолетний ребенок, то банк в этой ситуации не может принять никакого другого решения, кроме как выдать ипотеку. То есть у него для того, чтобы оспаривать решения суда о расторжении брака, нет механизмов, да и, думаю, желания. Нет никаких критериев проверки.

При этом наибольшее число таких займов на сегодняшний день приходится именно на семейную ипотеку. В принципе, рынок новостроек несколько охлажден. Того ажиотажного спроса, который мы наблюдали в конце года, сейчас, конечно, нет. Дальнейшая перспектива будет зависеть от того, какое решение примут власти в отношении изменения условий ипотеки. Будет ли это как-то завязано на количестве детей, увеличат ли лимит, каким будет метраж квартир? Ответов на эти вопросы рынок ждет».

Понятия «фиктивный развод» в Семейном кодексе нет. Он также не является уголовным преступлением. Однако если развод используется для незаконного получения льгот, пособий или сокрытия имущества, действия могут квалифицироваться как мошенничество с наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы, подчеркнул адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов:

«До недавнего времени существовала практика фиктивного расторжения брака при банкротстве для вывода супружеской собственности из конкурсной массы. Но сейчас действительно в ипотечной практике банков получило развитие признания мнимым расторжение брака. Недобросовестный ответчик лишается права на судебную защиту против исковых требований банка об изменении в условиях договора. В этих случаях истцами или заявителями о возбуждении уголовного дела могут выступать сами финансовые организации.

Следить за кредиторами банки, конечно, не вправе. Но они могут просить суд оказать содействие в получении соответствующих доказательств. Бремя доказывания вины в таком случае возлагается на правоохранительные органы».

Банк может инициировать и пересмотр ставки по кредиту, заменив льготные условия на коммерческие, и обязать доплатить разницу за весь период действия договора. Среди доказательств недобросовестности заемщиков могут быть совместные фото, общие геолокации, выписки от сотовых операторов, а также информация о расходах и, например, показания соседей. Впрочем, у бывших супругов могут сохраниться хорошие отношения, и доказывать, что такое общение недопустимо, будет очень сложно, считает советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян:

«За состав мошенничества притянуть можно. Но, с другой стороны, кто это будет вычислять, следить за их личным, семейным статусом, социальными сетями, выявлять совместные фотографии, поездки? Опять же, кто сказал, что разведенная пара не может сопровождать вместе детей в путешествиях или вместе праздновать дни рождения? Это будет достаточно непросто доказать, на мой взгляд».

В феврале банки выдали всего чуть более 22 тыс. кредитов с господдержкой под 6% годовых, что на 62% меньше, чем месяцем ранее. Коммерческая ставка на покупку жилья сейчас составляет около 20%.

Юлия Савина