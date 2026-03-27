Иран обвинил США и Израиль в ударе по производящему урановый концентрат заводу

США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата, который находится в городе Эрдекан в иранской провинции Йезд на юге страны. Об этом сообщила Организация по атомной энергетике Ирана.

«Предварительные расследования показывают, что инцидент не привел к выбросу радиоактивных материалов за пределы комплекса. Опасности для жителей и окрестных районов нет», — указывается в публикации (цитата по Fars).

Сегодня иранские власти также сообщали об американо-израильской атаке на тяжеловодный исследовательский реактор в иранском городе Хондаб. При ударах никто не погиб, сейчас опасности для населения также нет.

24 марта иранские власти сообщили об ударах по территории АЭС «Бушер» — совместного ирано-российского проекта. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, «серьезных нарушений и разрушений нет».

Вооруженные силы США и Израиля атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам в странах Ближнего Востока, а также ограничил проход по Ормузскому проливу.