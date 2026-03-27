Иран обвинил США и Израиль в ударе по ядерному комплексу в Хондабе

США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском городе Хондаб. Об этом сообщили местные власти, передает агентство Fars. Согласно сообщению, удары по объекту нанесли в два этапа.

При атаках никто не погиб, заявили местные власти. По их словам, они также не представляют опасности для населения, поскольку заранее были приняты меры безопасности.

Вооруженные силы США и Израиля атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам в странах Ближнего Востока, а также ограничил проход по Ормузскому проливу.

Президент США Дональд Трамп заявил 23 марта, что провел переговоры с властями Ирана, и объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам. Тегеран отрицает ведение переговоров. 24 марта власти Ирана сообщили об атаке на территорию иранской АЭС «Бушер» — совместного проекта Ирана с Россией. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, «серьезных нарушений и разрушений нет». В начале апреля «Росатом» намерен провести еще две волны эвакуации российских сотрудников с «Бушера».