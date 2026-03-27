Посол РФ вручил в МИД Турции копии верительных грамот

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Сергей Вершинин вручил в турецком Министерстве иностранных дел копии верительных грамот — документов для удостоверения представительного характера послов и их аккредитования в иностранном государстве. Об этом сообщило российское посольство в Анкаре в Telegram-канале.

Сергей Вершинин также встретился с заместителем главы МИД Турции Беррисом Экинджи. «В ходе беседы были рассмотрены задачи дальнейшего развития многогранных двусторонних отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов»,— сообщили в посольстве.

Господин Вершинин прибыл в Анкару 25 марта. Его встретили представители МИД Турции и коллектив посольства. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина на пост посла России в Турции в феврале 2026 года. Алексей Ерохов, который занимал эту должность до июня 2025-го, в сентябре был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане.