Новый посол России в Турцию прибыл в Анкару

В Анкару прибыл Сергей Вершинин — новый чрезвычайный и полномочный посол России в Турции, сообщило диппредставительство.

«Посол был встречен представителями МИД Турции и коллективом посольства»,— указано в сообщении посольства.

Господину Вершинину 71 год. Он работал директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, а в 2018 году занял должность замминистра иностранных дел. В феврале 2025 года президент Владимир Путин назначил Сергея Вершинина на пост посла России в Турции. Предыдущий посол Алексей Ерхов объявил об окончании своей работы в стране в июне 2025-го. В сентябре он был назначен на аналогичную должность в Узбекистане.